Rock in Rio pede desculpa por expulsão de Sónia Tavares e Bárbara Guimarães

A organização do Rock in Rio Lisboa pede desculpa pela expulsão de Sónia Tavares e Bárbara Guimarães da Área Vip do festival e garante que ninguém foi agredido.



Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Rock in Rio começa por lamentar os incidentes ocorridos no domingo com as comentadoras ao serviço da SIC Caras.

“A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado”, sublinha a organização do festival.

Apesar do excesso de rigor, “a equipa de segurança do evento garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras”, adianta o comunicado.