Recorde os concertos do segundo dia do Rock in Rio Lisboa 2024

A Renascença esteve em direto na cidade do Rock. Vários foram os concertos que, ao longo do último fim de semana, transmitimos em antena e em rr.pt. Recorde alguns deles.

Acompanhou em direto o concerto do cantor brasileiro Jão, que atuou no palco principal do festival? Reveja aqui algumas das imagens do espetáculo.