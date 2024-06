Olhar o espaço, resolver a Terra. Dezenas de exploradores reunidos em Portugal

Reunindo exploradores da terra, mar e espaço, a cimeira GLEX quer “dar a conhecer a revolução espacial” em curso. Trata-se de uma “plataforma de cooperação entre espaço, oceanos e conservação da natureza”, afirma à Renascença Manuel Vaz, fundador da Expanding World, que organiza o evento. A iniciativa, que há quem denomine como “Davos da Exploração”, é a única cimeira de exploradores no mundo e acontece anualmente.

A vida fora do planeta, o regresso à lua e novas descobertas sobre a origem do homem foram temas em destaque no “Ignition” — o lançamento da GLEX, que arrancou pela primeira vez no Porto.

O espaço como solucionador de problemas da terra

“Perguntam-me muitas vezes se não deveríamos concentrar-nos nos problemas que temos aqui na Terra antes de irmos para o espaço", conta o físico experimental Brian Cox, à Renascença. "Penso que são questões relacionadas. Ao subirmos, aprendemos mais sobre o planeta e acabamos por ter acesso a recursos fora da Terra”, afirma. O cientista foi um dos destaques do primeiro dia da cimeira, onde gravou ao vivo o programa “Infinite Monkey Cage”, da BBC Radio.