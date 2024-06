Joana Marques solidariza-se com Sónia Tavares e apela à liberdade de ingestão de croquetes no Rock in Rio

Sónia Tavares regressa ao Extremamente Desagradável para partilhar o que lhe aconteceu no Rock in Rio, onde garante nunca mais regressar. Em causa está o crime que terá cometido e que terá levado à sua expulsão, ter comido um croquete na zona VIP do festival:

"Normalmente os artistas têm histórias incríveis quando andam em tour. Eles partem quartos de hotel, eles destroem camarins, eles drogam-se forte e feio... são uns rebeldes por natureza. Sónia Tavares, quando um dia escrever o seu livro de memorias, o que terá para contar, em termos de grandes loucuras da vida na estrada? “Um dia comi um croquete no rock in rio. Mas calma, era um croquete a sério, não era daqueles miniatura tipo bolinha de alheira. Eu não ando aqui a brincar”"



Joana Marques gostou muito do método utilizado pela produção do festival para abordar a vocalista do The Gift e por isso pede que a ajudem a comer menos:

"Gostava de contratar esta senhora da produção do Rock in Rio para minha nutricionista. Acho que é um método que podia funcionar comigo. Iam ver se não perdia estes quilos a mais num instante! Ai não, que não perdia. Preciso muito dela na minha vida, sobretudo agora que já só falta mês e meio para as férias de verão."