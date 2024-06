Rock in Rio. Ed Sheeran é a estrela maior do segundo dia

O Parque Tejo já está preparado para receber mais um dia de Rock in Rio. Este domingo, a atração principal é o britânico Ed Sheeran, mas pelos diversos palcos desta nova cidade do rock não faltará música para todos os gostos.

O primeiro palco a receber estrelas é o Digital Stage, onde alguns dos influenciadores mais conhecidos do público sobem a palco para mostrarem o que valem. As hostilidades são iniciadas com Maria Morango e Diogo Barrigana, comediante conhecido pela sua personagem "Tatiana", mas continuam tarde dentro com espetáculos tão díspares como um dueto de humor protagonizado por Guilherme Duarte e Vasco Elvas, um concerto de LUA em formato Confessions Live by MegaHits, um show do mentalista João Blumel, o regresso da banda RBL, de "Rebelde Way" ou até uma festa de aniversário para Constanza Ariza (não sabe quem é? Pergunte aos seus filhos).

O novo Palco Tejo inaugura o dia às 15h com a atuação da cabo verdiana Neyna, a que se seguirá o espanhol tiktokiano Iñigo Quintero, que abre alas para Lauren Spencer Smith, estrela maior do mundo digital que já esgotou dezenas de salas na sua tournée mundial. O palco encerra com os portugueses Capitão Fausto.

Já no Palco Galp - que fica a paredes meias com o stand da Renascença, mesmo ao lado da Tenda VIP - ouviremos blues e algum pop rock com Jake Bugg também às 17h00, antes da portuguesa Carolina de Deus subir a palco duas horas depois. Lukas Graham, dinamarquês acarinhado pelo público português há praticamente uma década, vai servir de banda sonora ao jantar. A animação regressa ao Palco Galp à meia noite com o DJ Diego Miranda.

Mas muitas das atenções deste segundo dia estarão, obviamente, no Palco Mundo. Fernando Daniel faz as honras de estreia às 16h00, num palco onde se vai continuar a falar português mais um pouco, com o concerto de Jão às 18h00. Depois, o Parque Tejo não terá outro remédio se não deixar-se embalar pela pop envolvente de Calum Scott, que terá, certamente, contribuído para o facto do dia estar esgotado.

Finalmente, e depois do Show oficial de celebração dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa, a atuação mais esperada: o britânico Ed Sheeran dispensa apresentações, mas canções como "Shape of You", "Don't", "Thinking Out Loud" ou "Perfect" vão ecoar pelo cenário idílico ao pé do rio.

Quem não tiver vista privilegiada pode acompanhar os concertos deste palco no ecrã gigante que a Renascença oferece aos festivaleiros. Pelo caminho, poderá também dizer olá aos seus animadores preferidos e ouvir todas as novidades em antena e em rr.pt