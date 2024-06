A Renascença está em direto do Palco Mundo, na cidade do Rock. Acompanhe em direto o concerto do cantor brasileiro Jão, que atua agora no palco principal do festival.

Acompanhe a emissão em direto da Renascença em antena e aqui.



Antes, a Renascença transmitiu em direto o concerto de Fernando Daniel. O cantor português abriu, este domingo, as hostilidades no palco Mundo, o principal da cidade do rock.