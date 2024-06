Lotação esgotada com público dividido quanto ao novo recinto do Rock in Rio Lisboa

No mesmo sentido, Diana, que está ao lado de Filipe, partilha a experiencia e dá como exemplo o momento em que decidiram comer. “Demoramos uma hora para comer um pão com chouriço”, exclama.

Havia mesmo quem, como o Filipe e a Diana, tecesse as diferenças em relação ao recinto anterior. “Posso estar enganado”, diz Filipe, mas acha que “na Bela Vista o recinto era maior e fazia com que as pessoas não se concentrassem tanto”. Na sua opinião, “para aceder aos serviços da comida e aos restantes serviços acaba por estar sempre muita gente”.

Números oficiais indicam que estiveram 80 mil pessoas no Parque Tejo. O recinto, que em agosto do ano passado recebeu a Jornada Mundial da Juventude, estava a rebentar pelas costuras, e o público notou as diferenças em relação ao espaço do Parque da Bela Vista, que acolheu o Rock in Rio Lisboa desde a primeira edição.

Foi com o “Olá, Lisboa” que os Scorpions subiram ao palco este sábado no primeiro dia do Rock in Rio Lisboa. Contentes por regressarem a Portugal, o grupo felicitou o festival pelos seus 20 anos, perante uma plateia cheia.

Este primeiro dia de Rock in Rio Lisboa começou com os Xutos e Pontapés, que atuaram com a Orquestra Filarmónica Portuguesa no Palco Mundo, e contou também com a presença dos Evanescence - com a vocalista a gritar ao público pedidos como “não deixem que ninguém mande em vocês”. Passou também pelos Europe no Palco Galp, ou o português "The Legendary Tigerman" no Palco Tejo.

A celebrar 20 anos em Portugal, o Rock in Rio Lisboa marcou também a comemoração com um espetáculo que percorreu as memórias musicais do festival ao longo dos anos e que terminou com o hino do evento e fogo de artificio.

Em 20 anos, há ainda quem nunca tenha vindo ao Rock in Rio Lisboa. É o caso da estreante Sandra Amendoeira, que veio da Azambuja, especialmente para ouvir os Scorpions. Conta que acha os “palcos lindos e os concertos espetaculares”, mas também ela sente que “a comida e as casas de banho são o pior”, porque as filas eram longas.

Este domingo prevê-se nova lotação esgotada. A organização do Rock in Rio Lisboa anuncia que terá no Parque Tejo de novo 80 mil pessoas, num dia em que os cabeças de cartaz serão Ed Sheeran e Calum Scott no Palco Mundo, mas por onde passarão também nomes como os portugueses Capitão Fausto ou Carolina de Deus.