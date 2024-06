Fotogaleria. Veja as imagens do primeiro dia do Rock in Rio

Está oficialmente aberto a nova cidade do rock e nada melhor que umas quantas bandas deste género musical para o fazer. Este sábado, foram as guitarras que soaram mais alto ao pé do rio, com as estrelas maiores deste primeiro dia de Rock in Rio Lisboa 2024 a serem mesmo os artistas que passaram pelo Palco Mundo.

Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão Abertura portas Rock in Rio, Rir. Foto: Sara Falcão

Os Xutos e Pontapés abriram o palco principal e trouxeram com eles uma orquestra, num momento certamente apreciado por vários dos festivaleiros que correram para a primeira fila assim que as portas abriram.

Xutos & Pontapés Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Xutos & Pontapés Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Xutos & Pontapés Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Xutos & Pontapés Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR

Antes do concerto, os Xutos estiveram à conversa com a locutora da Renascença Teresa Oliveira e falaram um pouco do que o público podia esperar do espetáculo.

O palco Mundo continuou a ter presença portuguesa no concerto que se seguiu, com Nuno Bettencourt a brilhar na guitarra dos Extreme (com direito a rendição alternativa do hino de Portugal).

Extreme no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Extreme no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Extreme no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Extreme no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Extreme no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR

Já à hora de jantar foi altura de recuar no tempo e ouvir Evanescence, banda que já fazia parte da história do Rock in Rio Lisboa - ou não tivesse dado um concerto no auge do seu sucesso mediático na Bela Vista, em 2011.

Evanescence no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Evanescence no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Evanescence no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Evanescence no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Evanescence no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR

Finalmente - e depois de um show de celebração dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa, onde se recordaram alguns dos maiores nomes que já passaram pelo festival - outro dos momentos mais esperados desta noite esgotada: os Scorpions. Os alemães, já habituados a concertos em terras lusas, provaram mais uma vez que, apesar dos muitos anos de carreira, ainda estão bem preparados para fazer a festa.

Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR Scorpions no Rock in Rio Lisboa 2024. Foto: Sara Falcão/RR

Antes disso, mas noutro palco, estiveram os também conhecidos - e não menos "vintage" - Europe, que, antes de tocarem no Palco Galp, responderam às perguntas inusitadas da Inês Lopes Gonçalves, d'As Três da Manhã.

Três da Manhã que, de resto, estiveram em direto do Rock in Rio Lisboa, no estúdio da Renascença mesmo no coração de toda a animação. Não foram as únicas: pelo estúdio da RR no recinto passaram os locutores Dina Isabel, Ana Galvão, Teresa Oliveira, Renato Duarte, Filipa Galrão e Óscar Daniel.