De altar da JMJ a palco da paz no Rock in Rio Lisboa

Ao longo de três minutos, imagens do fundo do oceano intercalam-se com fotografias de homens e mulheres de todas as raças e geografias. Não há legendas, nem diálogos. Apenas som e movimento sobre a vida humana e do planeta. Na sala, grupos de cerca de vinte pessoas assistem, à vez, a este vídeo imersivo, que, durante os dias do Rock in Rio Lisboa, pretende chamar a atenção para valores como a paz, o respeito, a educação e o amor.

Foi neste mesmo local, junto ao rio, que, o ano passado, o Papa Francisco celebrou missa na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) com milhares de jovens de todo o mundo. O espaço, que ainda preserva a pala branca do palco da JMJ, chama-se agora “All Experience” e resulta de um projeto da organização do Rock in Rio em parceria com o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC), para dar voz às mudanças que os jovens ambicionam implementar.

Além do vídeo e de um mural com mensagens sobre a paz e a educação, entre outros temas, os visitantes recebem também uma pulseira. “Levam mensagens sobre a paz, o amor, o respeito, a educação, os sonhos”, explica Ana Rita Marques, uma das colaboradoras da organização do Rock in Rio, sublinhando que este espaço é simbólico por ter acolhido a JMJ e o Papa.

Mónica, o marido e a filha Francisca vieram, este domingo, ao Rock in Rio Lisboa para assistir ao concerto de Ed Sheeran. Assim que se aperceberam da existência deste espaço não hesitaram em enfrentar a fila de vinte minutos para ver o vídeo. “Leva-nos a pensar nas transformações do mundo, no que a poluição está a fazer e no que cada um de nós pode fazer [por isso]”, diz, sublinhando a importância de uma cultura de maior fraternidade entre povos no atual contexto internacional.

Quem também veio conhecer este espaço foi Inre Lopez, uma espanhola de San Sebastian que viajou com mais três amigos para vir a este festival de música. “Pareceu-nos uma boa ideia [conhecer o All Experience]. É por uma boa causa, tanto pelo planeta como pelo amor. É uma recordação bonita para levar deste festival em Lisboa.”