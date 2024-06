Sea Life Porto inaugura incubadora de corais

O Sea Life Porto vai inaugurar uma maternidade de corais no sábado. A iniciativa parte da vontade de "ter um impacto na comunidade" dada a "necessidade urgente de incentivar a ação para o oceano e o clima", adianta o diretor-geral, Rui Ferreira, à Renascença.

A incubadora alberga "quinze espécies em risco de extinção, permitindo passar a mensagem de conservação quem visita", dada a importância dos corais como "habitat para cerca de 25% das espécies marinhas, apesar de terem uma cobertura muito pequena em termos mundiais".

"As alterações climáticas e a poluição estão a afetar cerca de 60% dos corais em todo o mundo e por isso a relevância deste projeto", alerta Rui Ferreira.



Para além deste tipo de exposições, o Sea Life integra atividades de consciencialização na própria visita. "As crianças têm um pequeno questionário onde podem de forma divertida responder a algumas perguntas sobre os ocenanos mas também temos brincadeiras onde podem ver a importância da reciclagem", conta o diretor do equipamento. No caso das visitas das escolas, o aquário fornece fichas que os professores podem usar para preparar a visita ou para reforçar o conhecimento adquirido.

As novidades no aquário do Porto não ficam por aqui. No verão, o Sea Life dá início a um festival que contará com atividades complementares no parque exterior do edifício onde será montada uma zona de brincadeiras e workshops.