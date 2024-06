Artes performativas numa tanoaria. Aí está o "TAN TAN TANN"

O "TAN TAN TANN" começa na sexta-feira na Tanoaria Josafer, em Esmoriz, e promete "uma fusão entre a arte ancestral da tanoaria [fabrico artesanal de pipas] e as artes performativas", revela à Renascença o diretor artístico do festival, Pedro Saraiva.

A 8ª edição do Festival Internacional de Artes Performativas conta com uma série de atividades que promovem a interação com o público. Pedro Saraiva considera necessário "que as pessoas participem e que se inclua quem é diferente, porque essa também é a riqueza do ser humano".

A arte ancestral características de zonas vínicolas, tem vindo a desaparecer. A organização está empenhada em combater esta tendência, sendo a escolha do local para a edição do festival apenas o primeiro passo.

"A ideia no futuro possa ser um espaço dinâmico para apresentações não só de eventos, de espetáculos, como também para residências, até para um centro interpretativo sobre a tanoaria", adianta o membro da Imaginar do Gigante.

"A tradição também já foi moderna no seu tempo e nós não queríamos que ficasse no passado. É importante que os jovens possam frequentar estes espaços", completa.

Apesar de se apresentar como um evento de nicho, promover a "mistura entre os jovens e os mais velhos" através do espetáculo está na lista das prioridades. Uma das atividades que promove esta troca entre gerações é a caminhada entre a estação de comboios de Esmoriz até ao local das atuações, num pecurso enriquecido pelos sons que outrora preenchiam o espaço da tanoaria.

O evento conta ainda com alguns toques de modernidade, com uma performance que recorre à projeção de vídeo em objetos irregulares, recorrendo à ilusão de ótica e à criação de movimento em objetos estáticos.

O "TAN TAN TANN" - 8ª edição do Festival Internacional de Artes Performativas - decorre sexta-feira e sábado.