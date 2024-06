Oprah Winfrey em repouso após ida de urgência ao hospital

Oprah Winfrey está a recuperar depois de ter sido hospitalizada esta semana devido a um vírus estomacal.

A apresentadora teve mesmo que falhar a apresentação do programa "CBS Mornings" desta terça-feira, acabando por ser substítuida por Gayle King.

No arranque do matutino da CBS, King disse que não "ia ser explícita" relativamente aos sintomas de Oprah, revelando no entanto que a estrela norte-americana "acabou no hospital, desidratada e precisou de uma injeção intravenosa"

"Foi algo muito sério", completou.