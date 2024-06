A marcha de Alcântara é a vencedora do Concurso de Marchas Populares de Lisboa.

A marcha vencedora foi inspirada na arte de pintores e artistas que encontram no bairro de Alcântara um espaço para se expressarem.

Em segundo lugar ficou a marcha de Marvila e a de Alfama foi terceira classificada

No quarto posto ficou a Bica, vencedora do concurso do ano passado.