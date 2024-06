Joana Marques apresenta-nos Tiago Graça, que quer ser modelo e Presidente da República

Joana Marques regressa ao podcast de Lara Moniz para nos dar a conhecer a jovem promessa Tiago Graça, modelo, futuro Presidente da República e pessoa que escolheu não seguir um caminho linear na sua vida:

"Felizmente o Tiago apercebeu-se disto a tempo, e inscreveu-se num reality show, senão imaginem a tristeza que seria o percurso dele: estudar, trabalhar, casar. Que nojo. Assim passou a ser: não estudar, não trabalhar, casar. Muito melhor."



Lara também não gosta nada de ser linear, ordinária ou mediana e é por isso que Lara e Tiago são "besties":

"Imagina: a cena é, a Lara não acredita em impossíveis. Quer dizer, imagina: há impossíveis para a população média. Não para ela, que está claramente muito acima da média. É difícil um jovem conseguir uma primeira habitação? Para os jovens medianos sim, para uma jovem como a Lara, não. Porque imagina, ela é proactiva, ela usa os verbos fazer acontecer assim, em sequência, ela não fica à espera que os gajos do governo melhorem porque tipo, imagina, ela sabe que isso nunca vai acontecer. portanto ela vai à luta, e faz. Ela constrói uma casa com as próprias mãos, se for preciso."