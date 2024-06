Joana Marques fala-nos de David Cristina, que deseja uma mulher top, capa de revista

O humorista David Cristina criou um podcast onde entrevista as suas ex-namoradas para que, juntos, possam recordar os bons velhos tempos em que ele as enganou. Joana Marques considera este um dos melhores conceitos de podcast dos últimos tempos:

"Confesso-vos que continuo fascinada com esta ideia de chamar para uma entrevista pessoas com quem fomos porcos. Era o mesmo que eu trazer aqui para meia hora de conversa um senhor da Emel com quem uma vez me enervei um bocadinho mais do que devia: Então, senhor Vitor, o que é que sentiu quando eu lhe disse que o senhor era um facínora? Sente que me excedi, não é? Mas ao mesmo tempo não ficou contente por me conhecer?"



Apesar de todas as provas em contrário, David considera ainda que o seu aspeto exterior não combina com a pessoa sensível que ele diz ser:

"Já percebemos que és sensível, David. Só há um problema: a sensibilidade do David Cristina é como as laterais da Av. da Liberdade. Só tem um sentido. Agora falta abrir uma nova via, para ser sensível também com os outros."