Três concertos cancelados no Primavera Sound devido ao mau tempo

Os concertos agendados para esta sexta-feira no Palco Vodafone do Primavera Sound, no Porto, foram cancelados devido ao mau tempo.

Justice, The Lengendary Tigerman e Classe Crua não irão assim atuar no festival. “Lamentamos o transtorno e agradecemos a vossa compreensão”, lê-se num comunicado publicado pela organização na conta de instagram do evento.



A organização ressalva, no entanto, que o concerto dos MUTU se realiza no Palco Super Bock, a partir das 00h55.



O concerto da cabeça de cartaz desta sexta-feira, Lana del Rey, também não sofre alterações. A cantora nova-iorquina entra em palco pelas 23h15 no Palco Porto.

O festival partilhou uma mensagem dos Justice, na qual a dupla francesa de música eletrónica lamenta o sucedido e garante tudo ter sido feito para que a sua atuação fosse possível.

O Primavera Sound Porto 2024 realiza-se até sábado no Parque da Cidade, no Porto. PJ Harvey (que atuou esta quinta-feira), a já mencionada Lana del Rey, bem como Pulp e The National (que atuam sábado) são os cabeças de cartaz do festival que atrai milhares de pessoas à cidade.