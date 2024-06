Dinarte Branco “estável e em franca recuperação” após queda durante ensaio

O ator Dinarte Branco, que sofreu um acidente em palco no ensaio geral do espetáculo “A Madrugada que eu Esperava”, no dia 30 de maio, no Coliseu do Porto, encontra-se “estável e em franca recuperação”.

Em comunicado, a Força de Produção recorda que o ator “foi imediatamente assistido no local e encontra-se a ser acompanhado por uma equipa médica que está a garantir a sua rápida recuperação”.

Segundo a imprensa da especialidade, o ator sofreu um traumatismo craniano e teve de ser hospitalizado.

“A nossa prioridade, bem como a de toda a equipa, é a saúde do ator. Acreditamos que o respeito à sua privacidade é também um aspeto fundamental para o seu bem-estar, pelo que, em seu nome, agradecemos a vossa compreensão e respeito pela sua recuperação que, tal como indicado, se espera célere”, lê-se na nota.

Recorde-se que o acidente com o autor levou ao cancelamento do espetáculo de Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes no Coliseu do Porto.

Entretanto, já foram fechadas novas datas para o espetáculo que serão anunciadas em breve.

O espetáculo “A Madrugada que Eu Esperava” é um musical sobre o 25 de abril. O evento já passou por Lisboa, entre 14 de fevereiro e 28 de abril.