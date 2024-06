Programa do V centenário do nascimento de Camões prolonga-se por dois anos

As comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões vão prolongar-se durante dois anos, a partir do dia 10 de junho de 2014 e até ao dia 10 de junho de 2026. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, esta quarta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, onde disse que “o alargamento do prazo, mais um ano do que o previsto, tem a finalidade de permitir ultrapassar a pesada herança deixada pelo anterior Governo”. Dalila Rodrigues criticou o anterior Executivo ao referir "a ausência de programação e de orçamento destinado ao V Centenário do Nascimento de Luís de Camões, cujo calendário seria de 12 de março (ou 10 de junho) de 2024 a 10 de junho de 2025". A governante explicou que "foi revogada a anterior estrutura de missão e criada uma nova, mais ampla, alargada ao Ministério da Educação, e com diversos especialistas, reputados camonianos, incluindo comissariado geral e curatorial, assim como diretor executivo”. Na sua apresentação, Dalila Rodrigues adiantou que “as linhas de programação correspondem a três âmbitos essenciais: uma de natureza cívica e cultural, outra centrada no estudo e na crítica científica, um uma terceira linha, a de âmbito educativo”. A ministra exemplificou com o envolvimento de museus, galerias, bibliotecas escolares, universidades ou teatros. "O Ministério da Cultura, além de tutelar diretamente este ciclo comemorativo, garante atividades em diversas instituições e serviços integrados, como a Museus e Monumentos (de Portugal), a Direção-Geral das Artes, a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas e o Opart [Organismo de Produção Artística que gere o Teatro Nacional de S. Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado”, sublinhou. Será dada particular atenção à influência camoniana na literatura, na arte e na cultura em geral.

A ministra destacou ainda três iniciativas a cargo da Biblioteca Nacional de Portugal, designadamente a disponibilização, segundo um plano classificativo e com instrumentos de busca de uma 'Camoneana Digital', a organização de uma grande exposição e um ciclo de conferências que culminará com um colóquio em maio de 2026 e a apresentação de uma série de estudos e publicações. “A este núcleo de atividades centradas na Biblioteca Nacional, somar-se-ão muitas outras iniciativas", acrescentou, frisando também a importância do trabalho a ser desenvolvido pelas autarquias, organizações, empresas e associações profissionais, tendo especificado as associações de professores de História e de Português. Camões, o refundador da língua portuguesa As celebrações camonianas contam também com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da sua rede diplomática e consular e do Instituto Camões. Na mesma cerimónia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, declarou que “Camões, verdadeiramente, foi o refundador da língua portuguesa”, considerando que há uma língua portuguesa antes de Camões e outra depois. “Temos um conhecimento de um território global, porque ele foi um viajante. Nomeadamente os 17 anos que esteve entre 1553 e 1570, no caminho para a Índia e depois em Moçambique e na China, acumulou um conhecimento da Geografia absolutamente excecional. Os Lusíadas foram escritos provavelmente nesses 17 anos. (…) Se pensarmos que, não tinha uma biblioteca, nem sequer o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde supostamente terá adquirido esse conhecimento exponencial, como é que é possível escrever, de memória, todo este conhecimento? Isto é uma coisa absolutamente inabarcável para um ser humano”, destacou.