Joana Marques acompanha o safari de José Castelo Branco em direto de um uber

A saga de José Castelo Branco continua e hoje acompanhamos mais um direto a partir de um uber, em que ele deixa mensagens aos seus inimigos e tenta também esclarecer o seus seguidores quanto às acusações de que tem sido alvo:

"Bem, com esta eles arquivam logo o caso! Então se ela está linda, como é que pode ter sofrido algum tipo de maus tratos? Poupem-me, minimamente. Toda a gente sabe que as vítimas de violência doméstica ficam todas feias. Aliás, quando se vê uma senhora muito feia na rua, comenta-se logo: “coitada, apanha do marido”. E o contrário também: quando se vê uma mulher linda: olha, a esta nunca tocaram nem com uma flor."



Castelo Branco diz ser alvo de uma conspiração montada por um "polvo" com muitos tentáculos que o querem afastar da "sua" Betty:

"José Castelo Branco é Dom Quixote, lutando contra os moinhos de vento que sopram na sua cabeça. Betty é Dulcineia, e só não há Sancho Pança porque José Castelo Branco não aguenta ver ninguém barrigudo ao pé dele, sem o submeter logo a uma operação."