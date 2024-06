Festivais Gil Vicente promovem a tolerância através do teatro

Os "Festivais Gil Vicente" começam esta quinta-feira em Guimarães com um programa repleto de "riqueza estética, poética e política", segundo avança à Renascença o diretor artístico do projeto, Rui Torrinha.



O evento conta com uma série de apresentações em que vários temas da sociedade atual são alvo de reflexão, entre eles o racismo, imigração e identidade de género.

Destaque para "Blackface", uma peça a solo com recurso à sátira e a fantasia, que explora a prática artística em que artistas brancos pintavam a cara de negro, tratando a comuniudade negra como inferior. Também "Vai para a tua terra" aborda a temática da xenofobia.

É através da abordagem "acutilante" a estes temas "que se cria a tolerância, a abertura da discussão, a relação com estes modos de existir, porque eles são tão válidos quanto os outros", defende o diretor artístico.

"O teatro tem um poder de unir as pessoas em torno de uma nova construção social, sugerindo caminhos possíveis para a construção dessa realidade", completa Rui Torrinha.

Esta ideia é aplicada nas escolas com a dinamização de conversas entre encenadores e alunos, o que permite estabelecer desde cedo o contacto dos mais jovens com o mundo do teatro.

Esta importância dada aos jovens é também visível em alguns dos trabalhos apresentados, que se destacam pela interatividade com o público. Um dos exemplos é "Vi o Aryton Senna morrer nos olhos do meu irmão", de Bruno dos Reis, em que "o público tem o poder decidir qual é o final da peça que quer ver", conta.

"Há uma subvalorização da importância da cultura"

Para o diretor artísticos dos Festivais de Gil Vicente, "a cultura não está a ser aplicada como deveria, enquanto instrumento político para a alteração destas assimetrias e para a criação de valor em territórios que estão desertificados".

O agente cultural considera que não tem havido uma aposta por parte do governo em levar a cultura para fora dos grandes centros.

"O problema aqui que se coloca é da falta de apoios", diz Torrinha, considerando que deveria existir "um incentivo à deslocação das comunidades artísticas para territórios mais desertificados".

O fechar do pano dos "Festivais Gil Vicente" acontece a 15 de junho.