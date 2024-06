Cantanhede. "Street Gaming" junta famílias em torno dos jogos

Cantanhede recebe a partir de 9 de junho o "Street Gaming", um evento que promete oferecer o melhor da cultura pop ao município. A organização lta de uma parceria entre a Câmara de Cantanhede, o Museu LOAD ZX e o influenciador Marco Fresco.



O "Street Gaming" é de entrada gratuita e conta com "torneios de alguns dos melhores jogos da atualidade, concursos de cosplay, várias máquinas arcade clássicas à disposição, bem como consolas e computadores retro, estão reunidos os ingredientes para um fim de semana memorável em Cantanhede", revela a autarquia em comunicado.

O evento conta ainda com um "palco dinamizado por influencers conhecidos pelos mais novos", conta Marco Fresco à Renacença.

O influenciador conta ainda que a ideia surgiu "numa conversa de amigos" com o curador do museu LOAD ZX, João Diogo Ramos, durante uma das edições da "Comic Con Portugal".

Marco fresco sublinha que, "ao contrário da maior parte dos eventos de gaming em Portugal, que são muito direcionados para os esports", este de Cantanhede "é direcionado para as famílias".

"Tentamos trazer esse espírito mais de comunidade, das pessoas estarem juntas a jogar do que propriamente estarem enfiadas em casa", completa.



O parceiro do evento fala ainda da importância do "Street Gaming" para o município uma vez que, diferente de eventos como a EXPOFACIC, esta iniciativa abrange "pincipalmente os jovens", preenchendo aquilo que considera ser uma lacuna na oferta cultural do município.

O Street Gaming dura até 11 de junho e já estão a ser planeadas novas edições noutras localidades do país.