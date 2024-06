Michael Cunningham: "Se Trump for eleito, é uma má notícia para todo o mundo"

O autor do famoso romance “As Horas” vai mais longe nas críticas a Trump. “ É o fim de qualquer tentativa de reverter as alterações climáticas, por exemplo e isso afeta-nos a todos. É o fim de qualquer ajuda americana”, diz Cunningham, que refere uma “lista infinita” no que toca a retrocessos.

“O Trump continua sempre a regressar de um desastre ou de outro. A certa altura nós desenvolvemos alguma suspeita…será que é desta vez? Ele acabou mesmo?! Será que ele se afundou no seu próprio barco? Depois afinal, não! Então, ainda não me deixei de preocupar e não sei se alguém deixou de se preocupar”, explica nesta entrevista em Lisboa.

“Isso permitiu-me contar a história destas pessoas antes da pandemia, depois olhar elas no pico da pandemia” e no ano seguinte, indica o autor.

Nas suas palavras “os romances não são sobre vírus. São sobre pessoas” e por isso criou as suas personagens. Dan e Isabel são o casal no epicentro da ação, juntamente com os seus filhos e um tio, Robbin, o irmão de Isabel.

“O primeiro desafio com este livro foi ter sentido que não podia escrever um romance contemporâneo, sem a pandemia. Não há nenhum cenário possível sem a pandemia, nem em Nova Iorque, nem nas Fiji, nem no Arkansas! Então, como escritor não me restou alternativa senão encontrar uma forma de lidar com a pandemia, mas ao mesmo tempo escrever sobre os seres humanos”, explica.

Num livro onde a escrita de Cunningham é cheia de detalhes, o autor diz que o importante, para si, são as personagens. “Elas são, antes de mais, e sobretudo, pessoas que são interessantes para mim. Agora porquê estas pessoas e não outras? Devo dizer que parte disto é intuição”, aponta.

“Olhando para trás, as relações humanas tornaram-se especialmente intensas devido ao isolamento do confinamento. Estas são todas relações que poderiam ter resultado de outra forma se estas pessoas não estivessem fechadas em casa juntas”, explica o autor, que explora no livro também a importância da casa.

Michael Cunningham, que continua a viver em Nova Iorque e a dar aulas de literatura na universidade, explica como se alimenta daquilo que são as vidas com que se cruza diariamente.

“Acho que a intensidade do meu foco tem a ver com o facto de nunca ter escrito sobre pessoas famosas ou com sucesso. Eu escrevo sobre pessoas que acho interessantes”, indica.

“Neste livro, o Dan está a tentar reviver a sua carreira musical que nunca chegou a ter! A Isabel está a tentar mudar a sua vida, mas não sabe como. Estes são problemas humanos muito reais. Não é que o Dan alguma vez vá ser um Mick Jagger! Sabe, mas quero honrar e respeitar estas pessoas”, explica sobre as suas personagens.

Segundo o autor, mesmo que as vidas das suas personagens sejam “estranhas e não pareçam fora do vulgar, são importantes” e, por isso, detém-se na forma como as descreve e as emaranha nas suas histórias, algumas delas já lhe mereceram prémios como o Pulitzer ou o Pen/Faulkner, que venceu com o famoso “As Horas” sobre Virginia Woolf.