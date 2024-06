Joana Marques regressa ao pantanal onde estão metidos José Castelo Branco, Betty, e mais uma data de gente

Hoje junta-se à novela de José Castelo Branco e Betty Grafstein uma nova personagem, a temível Marcella Fernandes, que tem infernizado a vida a José, sobretudo por causa da sua aparência:

"José Castelo Branco a fazer aqui graves acusações a Marcella. Não tanto a parte de lhe ter ficado com as malas, mas sobretudo a de usar perucas. Castelo Branco sofre deste problema: não raras vezes foca-se no pormenor errado. É como se a polícia lhe tivesse pedido: diga-nos tudo o que sabe sobre Pablo Escobar. E ele “segundo o que consegui apurar usa capachinho. Ah, e pior: anda num Seat Ibiza a gasóleo”.

Em causa estão também as roupas e jóias que Castelo Branco diz terem sido roubadas por Marcella:

"No caso de Castelo Branco a frase é ao contrário: vão-se os dedos, mas que fiquem os anéis! Isto parecia uma novela mas afinal é um policial. Policial esse em que já ninguém quer saber se José Castelo Branco era ou não uma jóia de pessoa. Só querem saber onde estão as jóias da outra pessoa."