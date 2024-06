"A Acólita" questiona poder dos Jedi em nova série do universo Star Wars

A nova série "A Acólita", que estreia esta quarta-feira no serviço de streaming Disney+ e que foi parcialmente filmada na Madeira, oferece uma visão inédita do universo Star Wars ao questionar o poder dos Jedi e mostrá-los de outra perspetiva, disse à Lusa a criadora e "showrunner", Leslye Headland.

"Isto é sobre acordar os Jedi, levá-los a olhar em volta e perceber que há um enorme desequilíbrio no poder maciço que acumularam", explicou Headland. "É um estilhaçar. O que se faz quando matamos o sonho? Acordamos".

A ação passa-se numa era nunca antes mostrada nos filmes e séries Star Wars: 100 anos antes do Episódio I - "A Ameaça Fantasma", antes de haver um Império, entre a era da Alta República e a trilogia de prequelas.

"No final, há um político que articula a forma como as pessoas que não são Jedi os veem de uma perspetiva diferente", disse Leslye Headland. "Pessoas que não estão muito confortáveis com o facto de os Jedi serem uma instituição que acumulou tal nível de poder".

Um desses personagens é Qimir, um cidadão vulgar não sensível à Força que tem uma opinião depreciativa da Ordem.

"É a perspetiva dos civis que têm de navegar uma sociedade dominada pelos Jedi", disse o ator Manny Jacinto, que interpreta Qimir, em entrevista à Lusa. "Há quase um sentimento de intimidação quando os vemos aparecer no início do segundo episódio".