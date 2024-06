Quer dormir melhor? Arranjar um emprego? Joana Marques partilha ensinamentos de Feng Shui

Joana Marques ouviu os conselhos de Paula Margarido, autora do livro “Feng Shui - Harmonia em Casa e na Vida", e aprendeu muito sobre a importância de ter uma bússola em casa para melhorar o nosso sono, saúde e até relações:

"Conselho: casem com alguém que tenha a mesma data de nascimento que vocês. Sei que às vezes há aquela ideia de “ah que bom, um marido mais novo, cheio de energia e vitalidade!”, só que depois dá-se o caso de vocês terem que dormir viradas para norte e eles para sudeste: ou seja, com os pés praticamente em cima da vossa almofada."



A orientação da cama, isolamento das paredes ou até portas abertas são fatores que podem influenciar o nosso bem-estar:

"Sabem aquelas pessoas que dizem “ai, miga, estou drenada”... hão-de lhes perguntar se não dormiram com a porta da casa-de-banho aberta. Está explicado. Uma pessoa não descansa, sente-se como se tivesse passado a noite toda à bulha com um bloco de WC Pato, enquanto levavam com descargas do autoclismo."