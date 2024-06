Museu da Farmácia celebra 80 anos do Dia D

O Museu da Farmácia celebra os 80 anos do Dia D esta quinta-feira, 6 de junho. A celebração contará com oradores que darão voz às suas memórias e uma exposição que reúne vários objetos únicos da época da Segunda Guerra Mundial, como peças dos campos de concentração de Auschitwz e Bunchenwald e a farmácia da enfermeira de Adolf Hitler.

Inicialmente, de manhã, poderão ser ouvidas as histórias de um filho de um dos primeiros militares da marinha inglesa a colocar explosivos que tornaram possível o desembarque na Normandia, Andrew Bailey, e de uma refugiada, Monique Benveniste, que veio de comboio de França para Portugal com o visto passado pelo Aristides de Sousa Mendes.

Também poderão ser ouvidos os depoimentos de Jean Buhot, que era criança quando se deu o desembarque, mas que ainda consegue ouvir o barulho dos canhões dos navios. E o de Jacqueline Vangoidsenhoven, que esteve em Bruxelas durante os dias da libertação e lembra o soldado inglês que lhe oferecera um chocolate e com quem se reencontrara anos mais tarde.

A conferência “Portugal e a Segunda Guerra Mundial – A visão de historiadores” será da parte da tarde com José Barata Feyo, Cláudia Ninhos, Inês Fialho Brandão e Manuel Nascimento que falaram sobre o papel de Portugal na Segunda Guerra Mundial.

Na exposição com peças únicas da Segunda Guerra Mundial nunca antes exibidas onde estarão a Farmácia da Enfermeira de Adolf Hitler, a mochila do Desembarque na Praia de Omaha, peças dos campos de concentração de Auschitwz e Bunchenwald, e caixas de medicamentos do filme “O Resgate do Soldado Ryan” e da série “Irmãos de Armas”.



A partir desta quinta-feira poderá visitar a exposição no Museu da Farmácia, em Lisboa, de segunda-feira a sábado entre as 10h00 e as 18h00.