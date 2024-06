MrBeast foi enterrado vivo. Agora é o novo "rei" do YouTube

Jimmy Donaldson, de 26 anos, conhecido por MrBeast, celebrizou-se ao longo dos seis anos de existência do canal pela publicação de vídeos que envolvem elevadas recompensas financeiras e façanhas extremas , como ser enterrado vivo ou sobreviver uma centena de dias na prisão.

MrBeast destronou este domingo T-Series no lugar cimeiro dos canais de YouTube com maior número de subscritores.

Nascido nos Estados Unidos, o youtuber detinha já a marca do canal individual com mais subscritores. Só este sábado acumulou mais de dois milhões de seguidores, o que constitui também um novo máximo de sempre para adesões realizadas num só dia.

Segundo dados divulgados pela BBC, a fortuna de MrBeast ascendia, em 2022, a 500 milhões de dólares. No ano seguinte, o norte-americano entrava pela primeira vez no top 50 dos criadores mais ricos do mundo.

Cobiçado por diversas plataformas, MrBeast ganhou 250 mil dólares por uma só publicação na rede social X. A Amazon, de Jeff Bezos, também não resistiu à popularidade do youtuber e contratou-o para uma produção televisiva por 100 milhões de dólares.