Joana Marques fala-nos da mais erudita convidada que Manuel Luís Goucha alguma vez recebeu

A atriz Carolina Amaral foi ao programa de Manuel Luís Goucha e de repente parecia que estávamos a ver a RTP2, ou o canal ARTE. Manuel Luís Goucha nem sabia se a havia de tratar por tu ou por você:

"Claro. O Goucha começou a tratá-la por tu porque achou que era uma miúda de 24 anos, da nova telenovela, a meio percebeu que era uma reencarnação da Natália Correia, teve de mudar a forma de tratamento."

O vocabulário usado por Carolina Amaral pode ser mais extenso mas nem por isso se faz entender melhor que os convidados do costume:

"Uma convocação de um presente. Uma dimensão sacrificial e de combustão, que acontece no aqui e no agora. Lá está, é metade intelectual... metade Gustavo Santos. O aqui e agora fez fugir o pé para o chinelo. A convocação do presente estava óptima, mas o aqui e o agora veio borrar a pintura. Uma pessoa fica “calma lá, isto afinal não é um discurso muito profundo que eu, por ser burro, não estou a conseguir entender, isto é um discurso muito simples que eu, por ser burro não estou a conseguir perceber na mesma. Mas reconheço isto de alguns livros de auto ajuda”.