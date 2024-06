James Corden discute com funcionários de companhia aérea no aeroporto de Lisboa

James Corden foi apanhado a discutir com funcionários da British Airways no aeroporto de Lisboa, depois de um voo até Londres ter sido adiado.

Segundo a imprensa britânica, o voo do antigo anfitrião do The Late Late Show voltou para Lisboa, depois de ter descolado 30 minutos antes, e terá sido depois adiado para o dia seguinte.

Os passageiros ficaram horas dentro da aeronave, até finalmente terem recebido a indicação para regressarem ao aeroporto.

A frustração de James Corden veio ao de cima quando lhe terá sido dito para ir para a fila errada, acabando por discutir com funcionários da companhia aérea.

O comediante britânico é conhecido por ter um temperamento volátil. No ano passado, foi banido de um restaurante em Nova Iorque por ter sido rude para um empregado.