Concurso abre portas a cidades mais verdes e sustentáveis

Estão abertas as candidaturas ao "Healthy Cities Challenge", um concurso internacional que visa distinguir projetos inovadores que contribuam para cidades mais verdes e sustentáveis.

A iniciativa surge da procura por “respostas locais e muito específicas” para os problemas das cidades, de modo a “construir um futuro melhor para todas as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos”, como afirma Paula Barriga, diretora geral da farmacêutica Novo Nordisk Portugal, que faz parceria com a C4o Cities neste projeto.

Até dia 10 de junho, o Healthy Cities Challenge desafia organizações sem fins lucrativos, e também instituições académicas de todo o mundo, a “criar e implementar ideias inovadoras que respondam aos desafios que os grandes centros urbanos enfrentam.”

A 24 de junho, todos os participantes serão informados acerca do resultado da sua candidatura, e apenas dez propostas serão selecionadas para a fase seguinte. Depois do verão, os três melhores projetos a nível mundial vão receber uma bolsa de cerca de cem mil dólares (cerca de 92 mil euros), para implementar o projeto durante o ano.



A iniciativa da "Cities for Better Health", que este ano desafia cidades, acontece pela terceira vez, e Portugal “tem sido o país com mais projetos a concurso”. Em 2021, e com foco na alimentação saudável, o "Healthy food Challenge" teve como vencedor um projeto português, o “Food from the Block”, da Associação Locals Approach que promovia a literacia alimentar com o objetivo de "reconetar a família e comunidade com a paixão de cozinhar". Em 2022, procurou promover ambientes saudáveis para as crianças com o "The Healthy Childhood Challenge" e dois projetos portugueses estiveram no top 10.

À Renascença, Paula Barriga espera que Portugal volte a ter sucesso na iniciativa. “Gostaria muito de poder contar novamente com projetos portugueses entre os selecionados para o top 10, e claro que seria um orgulho enorme ver uma ideia portuguesa ser vencedora uma vez mais."