Filme "O Ouro e o Mundo" de Ivo Costa vence melhor "longa" portuguesa do IndieLisboa

O filme "O Ouro e o Mundo", de Ivo Costa, conquistou o prémio de melhor longa-metragem portuguesa do festival IndieLisboa, com o principal prémio internacional a ir para "Rising Up At Night", de Nelson Makengo, anunciou a organização.

Na competição nacional, mas nas curtas-metragens, a obra vencedora foi "Tão Pequeninas, Tinham Ar de Serem Já Crescidas", de Tânia Dinis, enquanto os filmes "Greice", de Leonardo Mouramateus, e "Mãos de Fogo", de Margarida Gil, partilharam o prémio de melhor realização para longa-metragem portuguesa.

O festival cumpriu este ano a sua 21.ª edição, com 26 filmes nacionais em competição, o maior número de sempre, segundo a organização.

Ainda na competição nacional, o prémio Novo Talento foi para "Nunca é Demasiado Tempo", de Bruno Ferreira, e a menção especial distinguiu "Kudibanguela", de Bernardo de Magalhães.

Na competição internacional, "Rising Up At Night", do congolês Nelson Makengo, venceu o prémio especial do júri e o prémio de longa-metragem, tendo "The Human Surge 3", do argentino Eduardo Williams, merecido uma menção especial.

Ainda na competição internacional, mas em curtas-metragens, o grande prémio foi para "The Oasis I Deserve", da francesa Inès Sieulle, e o prémio do júri, "ex-aequo", para "Matta And Matto", das suíças Bianca Caderas e Kerstin Zemp, e "The House is On Fire, Might as Well Get Warm", do argelino Mouloud Aït Liotna.

O prémio IndieMusic foi para "Com Amor, Medo", do português Telmo Soares.