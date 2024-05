​Jared Leto dá concerto improvisado nas ruas de Lisboa

O vocalista da banda Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, surpreendeu esta quinta-feira dezenas de fãs com uma atuação (quase) surpresa na Praça do Comércio, em Lisboa.

Jared Leto vestiu a pele de artista de rua, com uma guitarra acústica em riste, deu um concerto improvisado para alegria dos fãs que prontamente o reconheceram.

O vocalista dos Thirty Seconds To Mars percorreu algumas ruas de Lisboa, com uma legião de admiradores, obrigando o trânsito a parar.

Jared Leto tinha anunciado nas redes sociais o "segredo" de que iria estar esta quinta-feira à tarde na Praça do Comércio.

"Olá Portugal. Sou eu, o Jared Leto dos Thirty Seconds To Mars e temos um pequeno anúncio especial para vocês. Estaremos na Praça do Comércio para tocar algumas músicas no violão. Não deixe de comparecer e de nos prestigiar com a sua presença. É um segredo. Até logo", avançou o cantor.

A banda norte-americana anda em digressão pela Europa. Durante a passagem pela Polónia, Jared Leto também surpreendeu com uma atuação nas ruas de Cracóvia.