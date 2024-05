Os Quatro e Meia, D.A.M.A e Dino D'Santiago nas Festas da Cidade de Coimbra

As Festas da Cidade de Coimbra, que decorrem entre os dias 4 e 14 de julho, vão contar com espetáculos de nomes como Os Quatro e Meia, o grupo D.A.M.A e Dino D´Santiago.

Na edição deste ano, para além do Jardim da Sereia, há concertos programados para o Parque Verde, Sé Nova e palco da Feira Popular de Coimbra, todos de entrada gratuita.

O programa reúne Tiago Bettencourt, que vai atuar com a Orquestra Clássica do Centro (no dia 4 de julho), Kátia Guerreiro (5) e Dino D´Santiago (06), todos no Jardim da Sereia, D.A.M.A (12) e Os Quatro e Meia (13), no Parque Verde, Tiago Silva (07), Não Há 2 Sem 3 (8), Remember (9) e Ús Sai de Gatas (10), no palco da Feira Popular.

A Serenata dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra realiza a sua 10.º edição no dia 6 de julho, na Sé Nova, reunindo quatro grupos de fado, num momento em que se presta homenagem aos 50 anos do 25 de Abril e ao fado de Coimbra, disse hoje, na apresentação da programação, o fadista João Farinha, que falava em representação do Fado ao Centro.

As Festas da Cidade promovem um espetáculo piromusical, à meia-noite de 03 para 04 de julho, e um espetáculo pirotécnico, no dia 11, além de reunir múltiplos eventos culturais e desportivos, iluminação festiva, cerimónias oficiais do Dia da Cidade de Coimbra, que se assinala a 04 de julho, e um festival de música de rua, entre outras, num programa que integra 177 iniciativas.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, o valor investido pela autarquia neste evento é de 270 mil euros, para os cachês dos artistas e para a produção, além de 28 mil euros para os fogos de artifício e 30 mil para a iluminação.

A festa da Rainha Santa Isabel, que compõe a vertente religiosa do evento, decorre entre os dias 01 e 14 de julho, contemplando, na Igreja da Rainha Santa Isabel, a pregação do tríduo preparatório (dias 01, 02 e 03) e a missa da real ordem de Santa Isabel, com a presença dos Duques de Bragança (04), enquanto na Igreja de Santa Cruz decorre a celebração de missas (12, 13 e 14), entre outras atividades.

"As festas de 2024 são as normais de um ano par, com as celebrações litúrgicas e com as procissões", com o acréscimo das comemorações dos 400 anos da canonização da Rainha Santa Isabel, bem como da celebração dos 700 anos da peregrinação da Rainha Santa Isabel a Santiago de Compostela, datas que serão assinaladas ao longo do ano, e até 2025, com diversas atividades, revelou hoje o presidente da mesa administrativa da Confraria da Rainha Santa Isabel, Joaquim Costa e Nora.

A Procissão da Penitência terá no dia 11(data em que também está haverá um espetáculo com fogo-de-artifício), enquanto a procissão está marcada para o dia 14.

O vice-presidente da União de Freguesias de Coimbra, Carlos Pinto, que também marcou presença na apresentação de hoje, revelou que, entre os dias 3 e 7 de julho, O Terreiro da Erva vai acolher o Festival da Madeira, uma atividade gastronómica, inserida nas Festas da Cidade, onde será possível encontrar pratos típicos madeirenses, como a espetada, o bolo do caco, as lapas grelhadas e a poncha.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou, por seu lado, ser "muito importante juntar as festas religiosas e as festas profanas", que celebram Coimbra e a sua padroeira.

Tratar-se de um "programa diversificado, eclético e rico, de enorme qualidade", que proporciona "dias de grande satisfação" e de possibilidades de se assistir a múltiplos espetáculos, sustentou o autarca.

Nesta edição, "a Câmara Municipal de Coimbra volta a dar relevo à produção musical local", sendo prova disso o número de artistas que irão atuar nas Festas da Cidade -- cerca de oito dezenas", refere a Câmara numa nota enviada à agência Lusa.