Mansão do filme "Sozinho em Casa" à venda por 4,8 milhões de euros

A mansão onde foi filmado o filme 'Sozinho em Casa' foi colocada à venda por 5,25 milhões de dólares (cerca de 4,8 milhões de euros), segundo o Grupo Dawn MCKenna, o portal imobiliário onde pode ser comprada.



Esta é a casa onde Kevin McAllister, uma criança de 8 anos e membro de uma família numerosa, é acidentalmente abandonado quando os seus pais e irmãos vão de férias para França. O jovem, interpretado por Macaulay Culkin, acaba a enfrentar sozinho dois ladrões (Joe Pesci e Daniel Stern) que pretendem assaltar a casa pensando que esta está vazia.

A mansão foi colocada à venda no popular site imobiliário norte-americano, avança a imprensa dos Estados Unidos. O anúncio tem um vídeo que mistura imagens da mansão com cenas do filme e das obras realizadas.

"Embora grande parte da casa pareça familiar, não vai acreditar no que os vendedores fizeram para transformar esta famosa casa, quase duplicando o espaço útil e adicionando um campo desportivo de última geração", realça o anúncio.

"Já quis viver como Kevin McCallister? Agora é a sua oportunidade de realizar os seus sonhos de infância! A icónica casa 'Home Alone' está à venda por 5,25 milhões de dólares", destaca.