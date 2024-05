Afinal, Rafael não morreu. Segunda temporada de Rabo de Peixe tem novo elenco

Na segunda temporada, a série criada e escrita por Augusto Fraga e realizada por Augusto Fraga e João Maia “promete mais emoções e reviravoltas”, diz a Netflix. “Depois do sucesso da primeira temporada, tanto em Portugal como no estrangeiro, o ritmo e a adrenalina vão manter-se elevados, mas Eduardo e os seus amigos vão enfrentar novas e inesperadas aventuras”, destacam.

A plataforma presente em mais de 190 países anunciou também esta quarta-feira que a nova temporada conta com novos elementos. “Os atores José Raposo, Ricardo Pereira e Paolla Oliveira também se juntam ao elenco como novas personagens secundárias”.

Interpretada pelo ator Rodrigo Tomás, a personagem dá à costa nos Açores, o arquipélago que continua a ser o cenário desta série. As imagens foram partilhadas pela Netflix numa altura em que já decorrem as gravações da segunda temporada.

Ver esta publicação no Instagram

A segunda série a ser produzida para a Netflix, depois de "Glória", volta agora à vida de Eduardo, a personagem interpretada pelo ator José Condessa, três meses depois da sua partida para a “América”, como diziam nos episódios.



“Eduardo regressa e encontra uma realidade completamente diferente em Rabo de Peixe. As drogas que escondeu já não estão nas mãos do ‘Uncle Joe’, mas são agora controladas por um inimigo inesperado, o que desencadeia uma série de acontecimentos que irão testar os laços de amizade e lealdade do grupo”, indica a plataforma de streaming.

Produzida pela Ukbar Filmes, a série contará, além dos novos atores agora revelados, com o regresso do elenco principal: José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey e André Leitão, Maria João Bastos, Afonso Pimentel e Pepê Rapazote.