Zoo de Santo Inácio propõe programa familar no Dia Mundial da Criança

O Zoo de Santo Inácio assinala o Dia Mundial da Criança nos dias 1 e 2 de junho.

Para além da poderem conhecerem as mais de 150 especies de animais que vivem no Zoo, os mais novos também terão a oportunidade de se divertirem com algumas atrações que estarão disponiveis como insufláveis, trampolim e uma pista de karts com vista para a "savana".

Em declarações à Renascença, a diretora do Zoo, Teresa Guedes, afirma convida que todas as pessoas em gerar "partilhem um dia de vida selvagem, que saiam das suas casas, da sua vida aterefada, dos dias de escola, que venham divertir-se em familia ou em grupo, tentamos que as pessoas sintam esta aproximação com a biodiversidade que está cada vez mais ameaçada e porque não aliar isso a atividades extra".

Teresa Guedes diz que não é a primeira vez que o Zoo de Santo Inácio organiza eventos no Dia da Criança: " No Dia da Criança, vamos fazendo algumas atividades. Quando calha ao fim de semana, como este ano, aí damos uma atenção especial às familias e organizamos umas atividades extra para dar um bocadinho de animação e diversão às crianças que aqui passam."