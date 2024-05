Festival "Porquê" sobe a palco em Famalicão

O festival "Porquê" decorre entre os dias 27 de maio e 2 de junho em Famalicão e explora as dúvidas dos mais pequenos, promovendo a reflexão sobre temas importantes para a sociedade.

Um dos principais objetivos da organização é levar a cultura para fora dos grandes centros e é por esse motivo que os artistas sobem a palco na Casa do Território, no Parque da Devesa, mas também na Casa da Pedreira, em Gondifelos, contrariando o atual paradigma em que a " juventude é muito descurada pelos teatros enquanto estruturas institucionais", diz a organização em comunicado.



O diretor artístico do projeto, Rui Leitão, admite, em declarações à Renascença, que as escolas poderiam ter um papel essencial na aproximação das crianças ao teatro mas, "infelizmente, não há um investimento sério nessa área para que se permita que as crianças nas escolas consigam assistir ou visitas a museus, ou a mais teatro". É por este motivo que o festival vai contar com um debate entre agentes culturais e um diretor escolar para perceber de que forma esta aproximação pode ser feita.

Esta aproximação, sublinha Rui Leitão, é ainda mais necessária nas periferias. "A oferta que uma criança tem no centro urbano é muito superior à oferta que, por exemplo, aqui na Freguesia de Gondifelos, eles conseguem assistir. É incomparável os planos das atividades extra que umas escolas e outras fazem", aponta.

Apesar da programação ser projetada para os mais novos, o diretor artístico garante que a "linguagem não é infantil" para que professores e famílias também possam refletir junto das crianças. Salienta ainda o papel dos espetáculos para abordar "assuntos que nunca foram sequer abordados com as crianças e que lhes permite abrir novas portas para o seu comportamento social ou até para o seu desenvolvimento pessoal".