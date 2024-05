Joana Marques apresenta-nos o terrível drama de um "swiftie"

Hoje conhecemos a triste história do "swiftie" Bruno que, três dias antes do dia mais feliz da sua vida: o concerto da Taylor Swift, "rasgou o braço".

Depois dessa "noite fatídica", o jovem confessa que chora ao pensar "no que podia ser a experiência e no que não vai poder ser". O sonho de Bruno era "cantar "Fearless" e fazer o coração ao mesmo tempo que ela", o que não vai acontecer porque "só tem uma mão".

Joana Marques diz ser "das histórias mais tristes" que ouviu este ano. "O drama do jovem que vê pela primeira vez a Taylor Swift e não consegue fazer coraçãozinho com as mãos... Se isto não vos deixa com lágrimas nos olhos é porque vocês são como ele neste momento: não têm coração."



Apesar de alguns segundos de sensatez, Bruno não consegue entender o motivo da tragédia. "Por que é que vou incapacitado para um dia que esperei a minha vida? É isto que me custa entender".

O jovem sente-se injustiçado, mas acredita que "há cenários piores", como por exemplo, "se tivesse de ir de urgência para o hospital no próprio dia do concerto..."

O que nós não sabemos é que a "culpa de tudo isto" é de Taylor Swift e das pulseiras da amizade. Joana Marques aconselha Bruno a pedir uma indemnização depois do jovem contar que o acidente aconteceu quando procurava no chão as contas de uma pulseira e um vaso partiu em cima dele.