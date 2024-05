Taylor Swift diz "sim" a Lisboa e fãs dizem "sim" a pedidos de casamento

Taylor Swift despediu-se de Lisboa, após dois concertos esgotados da digressão “The Eras Tour”, com a promessa de regressar a Portugal.

“É um sonho absoluto estar aqui com vocês esta noite", disse a cantora norte-americana aos eufóricos 'swifties', durante o seu espetáculo de mais de três horas.

Mas no meio de muitas músicas de álbuns como "Red", "Folklore" e "1989", há uma que se destaca pela 'tradição' nos vários concertos.

Durante canção "Love Story", do álbum "Fearless", muitas fãs são pedidas em casamento quando os namorados se ajoelham ao som da letra: “He knelt to the ground and pulled out a ring and said: Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone. I love you and that’s all I really know”.

A música sobre a história de Romeu e Julieta é já conhecida por tornar, em vários concertos, casais de namorados em noivos.



No concerto de sexta-feira, a 24 de maio, Beatriz, de 23 anos e Ricardo, de 20, foram um desses casais.

A "swiftie" foi pedida em casamento, enquanto fazia uma transmissão ao vivo do concerto nas redes sociais.

A resposta foi, claro, 'sim!'.