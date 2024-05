​Taylor Swift despede-se de Lisboa. “É um sonho estar aqui com vocês”

“É um sonho absoluto estar aqui com vocês esta noite", disse a cantora norte-americana Taylor Swift no segundo e último concerto da digressão “The Eras Tour”, no Estádio da Luz, em Lisboa.



A estrela da pop e uma das mulheres mais poderosas do mundo juntou cerca de 120 mil pessoas nos concertos de sexta-feira e de sábado.

No espetáculo de despedida, Taylor Swift voltou a “arriscar” falar português: "Como estão?", perguntou aos milhares de fãs que encheram o estádio do Benfica.