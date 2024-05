Presidente da República felicita cinema português distinguido em Cannes

O Presidente da República felicitou os realizadores Miguel Gomes e Daniel Soares por terem sido distinguidos no Festival de Cinema de Cannes, que terminou este sábado em França.

Numa nota na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou Miguel Gomes "como um autor europeu de referência", nomeadamente pelo filme "Grand Tour", distinguido em Cannes.

Miguel Gomes venceu hoje o Prémio de Melhor Realização no Festival de Cinema de Cannes (França) - um feito inédito no cinema português - pelo filme "Grand Tour", produzido por Filipa Reis, em coprodução com Itália, França, Alemanha, China e Japão.

Para o Presidente da República, "Grand Tour" "passou do estatuto de muito aguardado a muito celebrado".

Marcelo Rebelo de Sousa estendeu as felicitações também ao realizador Daniel Soares, porque a curta-metragem "Bad for a moment - Mau por um momento" recebeu uma menção especial na secção competitiva de Cannes.

A 77.ª edição do Festival de Cinema de Cannes começou no dia 14 e terminou hoje com uma cerimónia de anúncio dos prémios mais importantes.