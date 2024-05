Filme do iraniano Mohammad Rasoulof ganha dois prémios em Cannes

O filme "Les graines du figuier sauvage" ("As sementes da figueira selvagem"), do iraniano Mohammad Rasoulof, ganhou o prémio FIPRESCI da crítica internacional e o do Júri Ecuménico para o melhor filme, no contexto do Festival do Cinema de Cannes.

O júri da Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) descreveu o filme como "uma história corajosa passada no Irão moderno que aborda o conflito entre tradição e progresso de uma forma muito poderosa e imaginativa".

Por seu lado, o Júri Ecuménico destacou "a subtileza e a sobriedade da sua escrita, tanto dramática como cinematográfica", num filme que é "uma metáfora de qualquer teocracia autoritária".

"Quando a religião está associada ao poder político e ao patriarcado, pode destruir as relações mais íntimas e a dignidade dos indivíduos, como acontece neste drama familiar iraniano", afirmou o Júri Ecuménico, que ficou "impressionado com o rico simbolismo do filme, o seu final generoso e esperançoso, os seus toques de humor e a sua tensão desoladora".

Estes são os dois primeiros prémios para um filme sobre os problemas internos de uma família iraniana devido à profissão do pai, um juiz de instrução, no contexto dos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, em 2022, depois de ter sido detida por não usar corretamente o véu islâmico.

Indicado como favorito indiscutível para ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, o prémio máximo da competição oficial, Rasoulof pôde apresentar o filme no festival depois de ter fugido do seu país para evitar uma pena de prisão de oito anos.

Considerado uma das vozes do cinema iraniano de oposição ao regime conservador islâmico de Teerão, juntamente com cineastas como Jafar Panahi e Saeed Roustaee, Mohammad Rasoulof já tinha estado preso anteriormente, por causa dos filmes que realizou.