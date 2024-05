Morreu Kabusu, a cadela que dá o focinho à dogecoin

A cadela Kabosu, que virou fenómeno online com o "meme" (fenómeno viral) batizado de Doge, morreu esta sexta-feira. Tinha 18 anos e lutava contra uma leucemia.

A cadela japonesa, que tinha estatuto de celebridade na Internet há pelo menos uma década, tornou-se ainda mais famosa quando inspirou uma criptomoeda, a dogecoin, que foi promovida por Elon Musk em tom jocoso, no antigo Twitter.

A morte foi confirmada esta sexta-feira no Instagram pela dona, Atsuko Sato, na conta oficial da cadela, que acumula mais de 533 mil seguidores. Numa publicação naquela rede social, confirmou que "atravessou o arco-íris" esta manhã, "sem sofrimento" e a receber carinho da dona.

Agradecendo o carinho do mundo, Atsuko Sato admite que Kabosu seria "a cadela mais feliz do mundo", apesar de padecer com algumas doenças graves desde 2022.