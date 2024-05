Joana Marques apresenta-nos o cão de José Castelo Branco e a senhora que José Castelo Branco conheceu graças ao cão: Maria da Luz

Depois do spin off sobre Pedro Pico, hoje continuamos a adicionar mais personagens ao universo de José Castelo Branco, e esta série toma contornos um pouco mais sinistros com a história de Maria da Luz:

"É um daqueles raros momentos em que agradecemos o facto da rádio não ter imagem! Graças a Deus. Retiro o que disse, quando insinuei há pouco que isto era uma novela. Ou um episódio do inocente Inspector Max. Isto é um filme de terror, daqueles gore"

E para os jornais que andam desatentos, aqui fica uma ideia para um bom título:

"Se o Correio da Manhã ainda não fez um título tipo “JOSÉ CASTELO BRANCO GUARDA MEMBROS DO CORPO NO CONGELADOR” é porque está a perder qualidades. Desiludem-me."