Inteligência artificial. Família de Michael Schumacher indemnizada por entrevista falsa

Uma revista alemão foi condenada a pagar 200 mil euros à família do antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, devido à publicação de uma entrevista falsa gerada através de inteligência artificial (IA).



Uma porta-voz da família avançou esta quarta-feira a decisão do Tribunal do Trabalho de Munique.

A revista “Die Aktuelle” publicou em abril de 2023 uma edição com uma fotografia do antigo piloto na capa, com o título “Michael Schumacher, a primeira entrevista”.

Campeão do mundo por sete vezes, Schumacher não aparece em público desde que sofreu um acidente na neve, em dezembro de 2013, nos Alpes franceses, e sofreu lesões cerebrais graves.

O campeão de Fórmula 1 bateu com a cabeça numa rocha e precisou de ser levado de imediato, de helicóptero, para o hospital, para uma intervenção neurocirúrgica, tendo sido submetido a duas operações urgentes. O capacete salvou-lhe a vida.

Schumacher ficou em coma até abril de 2014 e foi levado para casa, junto a Genebra, na Suíça, em setembro desse ano. Desde então, as atualizações sobre o seu estado de saúde têm sido raras.



A família do piloto alemão, atualmente com 55 anos, mantém reserva total sobre a condição atual de Michael Schumacher.

O diretor da revista “Die Aktuelle” foi demitido e o grupo de comunicação social Funke pediu desculpas à família do campeão de Fórmula 1.