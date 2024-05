Enviado da Renascença à Ucrânia, José Pedro Frazão, vence prémio internacional

Veja também:

O jornalista José Pedro Frazão, da Renascença, venceu o segundo prémio do Piazza Grande, galardão internacional que distingue trabalhos na área da religião.



A lista de premiados foi revelada esta quarta-feira pela organização, na conferência anual da Academia Europeia de Religião, que decorre em Itália.

O primeiro prémio foi para o repórter Robin Sheeran, com uma reportagem sobre a educação católica e protestante na Irlanda do Norte. Em terceiro lugar ficou Wolfgang Machreich, com o trabalho "Bênçãos de robô – nem todos gostam".

O jornalista da Renascença foi distinguido pela reportagem “Em Kherson, o Sagrado Coração católico ainda bate sob bombas e mísseis”.

José Pedro Frazão, enviado especial à Ucrânia, contou a história da igreja católica do Sagrado Coração em Kherson, que se mantém aberta apesar de estar numa zona de bombardeamento e de a cidade ter vivido sob ocupação russa durante oito meses.

Este trabalho faz parte do especial multimédia "Fé na Linha da Frente", que reúne várias reportagens na Ucrânia.