Joana Marques fala-nos do ditador do cozido "com chouriço de sangue, suor e lágrimas"

Hoje conhecemos o Chef Nuno Diniz, entrevistado por Joana Barrios na Antena 1, um chef absolutamente precursor e com um currículo tão notável que consegue ter 200 reservas feitas em apenas 7 minutos. Tudo para provar o seu famoso cozido:

"Absolutamente inédito. Até a Taylor Swift ficou a roer-se toda com inveja! Ok, vendeu uns 120 mil bilhetes em 5 minutos, mas não é a mesma coisa... porque só canta... ninguém vai ao Estádio da Luz por causa das couves dela."

No seu restaurante também é possível jantar na "mesa do chef", nome pelo qual faz sempre questão de ser tratado, ou talvez fosse melhor tratá-lo por "general":

"É um dos raros casos em que “mesa do chef” deixa de parecer tão apelativo. Eu cá tinha medo de jantar com este chef... imagina se deixas comida no prato!"