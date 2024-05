Atenção: ainda há bilhetes para Taylor Swift em Lisboa

Num email a que a Renascença teve acesso, a See Tickets, responsável pela venda, explica o procedimento. "És elegível para participar na venda de bilhetes para Taylor Swift | The Eras Tour", é dito, em inglês.

Para tentar comprar os poucos bilhetes agora disponibilizados, com preços que começam nos 55 euros, é preciso aceder ao site oficial de compra de bilhetes de Taylor Swift e ir refrescando a página, que vai indicando novidades de 20 em 20 segundos.

"De acordo com os nossos dados, não aproveitaste ainda a oportunidade para comprar bilhetes e o código de compra continua válido. Um número limitado de bilhetes de produção foram libertados e estão à venda AGORA", termina a missiva.

Mas atenção: segundo a pesquisa que a Renascença conseguiu fazer no site de vendas, os bilhetes disponíveis são de visão limitada, com valores que podem chegar aos 78 euros. Há, na altura em que escrevemos este artigo, bilhetes para ambas as datas. Recorde-se que Taylor Swift vai passar pelo Estádio da Luz nos dias 24 e 25 de maio.