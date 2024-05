Quadro “Descida da Cruz" de Domingos Sequeira exibido pela primeira vez publicamente em Portugal

O famoso quadro "Descida da Cruz", do pintor Domingos Sequeira, está exibido publicamente, este sábado, no Mosteiro de Leça do Balio, a sede da Fundação Livraria Lello, no Porto.

A obra, exibida pela primeira vez em Portugal, esteve envolta em polémica desde 2023, quando a então Direção-Geral do Património Cultural decidiu autorizar a saída do país, contrariando pareceres de especialistas.

Pedro Sobrado, presidente da Museus e Monumentos de Portugal, lembra que este momento é o ponto final numa longa polémica.



"Não é apenas o resgate de uma obra-prima da pintura portuguesa para o país. Não é apenas isso que nós hoje celebramos, mas que à pintura de Domingos Sequeira seja restituída, a sua função, ou melhor, o seu destino", refere. "O destino de uma obra-prima como esta é a atenção do público".

Até às seis da tarde, o quadro vai estar em exposição no Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, como forma de assinalar o Dia Internacional dos Museus.

De lá, segue para o depósito do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, onde será exibido publicamente e de forma inédita a partir de 1 de junho.

Rita Marques, presidente da Fundação Livraria Lello, diz que este é "um compromisso de três anos" e pretende que a obra possa estar exibida no Museu Nacional Soares dos Reis "durante, no mínimo, seis meses, sendo certo que depois circulará por outros museus nacionais, tentando que chegue a todos".

Já para o diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, António Ponte, esta é uma obra que acrescenta valor à instituição, uma vez que "a própria coleção do museu já tem na sua constituição um conjunto de obras do Domingo Sequeira", à qual "esta vem reforçar".

"Estes temas bíblicos, religiosos, eram os temas mais tratados pelos artistas do Romantismo e, portanto, esta será também a linha em que nós estamos a mostrar estas peças no Museu Nacional Soares dos Reis", explica.

"Descida da Cruz" é uma das referências maiores da pintura portuguesa do século XIX.



O quadro integra um conjunto de telas de Domingos Sequeira que com “Ascensão”, “Juízo Final” e “Adoração dos Magos” – que foi adquiria pelo Museu Nacional de Arte Antiga com recurso a doações – são trabalhos do artista feitos nos seus últimos anos de vida, em Roma, onde acabou por morrer em 1837.