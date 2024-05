Vai ao museu? Traga de lá um livro

Um museu não é uma livraria, mas quem visitar os museus aderentes ao evento "Um livro no museus", da associação cultural "Assarapanto", poderá levar para casa de forma gratuita um livro.



A iniciativa arranca no sábado, dia 18, data em que se assinala o Dia Internacional dos Museus, e vai prolongar-se até ao dia 25.

A atividade passa pelos interessados irem visitar os museus parceiros, onde cada livro estará identificado e com uma explicação da atividade.



"Há pessoas que vao ficar hesitantes, mas, desta vez, pode mesmo pegar e levar para casa", diz à Renascença Marta Vaz, da associação Assarapanto.



Esta "apaixonada por literatura, livros e museus" destaca que esta atividade "une os dois mundos".



Este ano, os museus que colaboram estão situados no norte do país - Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, ou Museu da Olaria, em Barcelos -, mas Marta Vaz acredita que a próxima edição atinja amplitude nacional.

"Não era possível lançar a iniciativa sem o patrocínio da Kalandraka e da LEYA que acolheram a ideia e doaram livros", sublinha Marta Vaz, acrescentando que houve também "autores e outras pessoas a nível individual" que cederam alguns volumes.